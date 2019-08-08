В ДТП с автобусом в Новороссийске пострадал челнинец

Одним из пострадавших в столкновении автобуса и легковой машины под Новороссийском оказался житель Набережных Челнов. Всего в аварии, по последним данным, пострадали более 44 человека, трое погибли.

Речь идет о 20-летнем Анатолии Журавлеве. В интервью телеканалу НТВ он рассказал подробности аварии.

— Автобус начал разгоняться и врезался в легковой автомобиль. Нас как-то развернуло. Я в это время не спал и пытался сообразить, что происходит. Нас крутило, мы уже падали. Когда упали, нашли фонарики. Пытались как-то выбраться, нашли аварийную дверь. Я сидел как раз напротив центральной двери, но меня перевернуло вверх ногами. После подошли люди, начали вытаскивать нас.

Официально причина аварии еще не названа. НТВ со ссылкой на источник сообщает, что водитель автобуса, возможно, заснул за рулем. Известно, что в крови как водителя автобуса, так и легкового автомобиля, алкоголя не обнаружено.