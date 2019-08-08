«Куньлунь» не примет участия в турнире в Челябинске из-за проблем с въездными визами

Китайский «Куньлунь» отказался от участия на Кубке губернатора Челябинской области, сообщает пресс-служба клуба.

«С огромным сожалением мы вынуждены сообщить о том, что наши планы по подготовке к очередному сезону были скомканы из-за непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Причина, увы, банальна, но от этого не легче. Нам не удалось получить в российском консульстве в Пекине въездные визы в Российскую Федерацию на нужные даты. Мы все-таки сможем прибыть на Южный Урал, но только к началу турнира в Магнитогорске. Так что Кубок губернатора Челябинской области пройдет, как бы это ни было печально, без нашего участия.

Мы приносим организаторам турнира и болельщикам искренние извинения и надеемся на понимание. Есть в жизни обстоятельства, на которые мы не можем повлиять при всем желании», — сказано в заявлении клуба.

Предсезонный турнир «Кубок губернатора Челябинской области» начнется 10 августа, в нем примут участие магнитогорский «Металлург», местный «Трактор» и череповецкая «Северсталь».