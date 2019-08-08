Эрмитажного кота Ахилла планируют назначить предсказателем матчей на ЧЕ-2020 по футболу

Оракулом матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году может стать эрмитажный кот Ахилл. Об этом рассказал один из представителей первой сети котокафе «Республика кошек».

«Да, такие планы у нас есть. Ахилл очень активный кот. Он всегда в чем-то участвует, чем-то занят», — сообщил сотрудник сети.

Кот Ахилл ранее уже становился оракулом больших спортивных соревнований. Он успешно предсказывал исход матчей на чемпионате мира-2018 по футболу в России. Также Ахилл является единственным животным, у которого имеется паспорт болельщика, который он получил перед мировым первенством.