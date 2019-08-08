Руслан Нигматуллин: «Дюпин сейчас лучший в РПЛ. Его спасения приносят очки «Рубину»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин выделил голкипера «Рубина» Юрия Дюпина за его игру на старте сезона.

«Кто понравился на старте сезона? Дюпин. Он вообще, наверное, сейчас лучший. У него и в прошлом году количество сэйвов было запредельным. А в нынешнем сезоне спасения Юрия стали приносить «Рубину» очки», — ответил Нигматуллин.

После четырех сыгранных туров «Рубин» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.

Следующий матч казанцы проведут 10 сентября на выезде против «Краснодара». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным.