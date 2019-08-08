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Руслан Нигматуллин: «Дюпин сейчас лучший в РПЛ. Его спасения приносят очки «Рубину»

10:05, 08.08.2019
Руслан Нигматуллин: «Дюпин сейчас лучший в РПЛ. Его спасения приносят очки «Рубину»
Фото: rubin-kazan.ru

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин выделил голкипера «Рубина» Юрия Дюпина за его игру на старте сезона.

«Кто понравился на старте сезона? Дюпин. Он вообще, наверное, сейчас лучший. У него и в прошлом году количество сэйвов было запредельным. А в нынешнем сезоне спасения Юрия стали приносить «Рубину» очки», — ответил Нигматуллин.

После четырех сыгранных туров «Рубин» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.

Следующий матч казанцы проведут 10 сентября на выезде против «Краснодара». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным.

СпортФутбол Татарстан
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