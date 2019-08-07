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Матч «Краснодар» — «Рубин» обслужит Сергей Лапочкин

08:07, 07.08.2019
Матч «Краснодар» — «Рубин» обслужит Сергей Лапочкин
Фото: premierliga.ru

Стали известны имена арбитров, которые обслужат 5-й тур чемпионата России по футболу, информирует официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

«Краснодар» — «Рубин»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ВАР — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), АВАР — Алексей Матюнин (Москва); инспектор — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Арсенал» — «Уфа»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья — Игорь Панин (Дмитров); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

«Ростов» — «Крылья Советов»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Андрей Болотенков (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); ВАР — Сергей Карасев (Москва), АВАР — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Гаряфий Жафяров (Москва).

«Оренбург» — «Тамбов»: судья — Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Николай Еремин (Москва); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор — Игорь Синер (Омск).

«Динамо» — «Зенит»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Александр Богданов (Верея); резервный судья — Алексей Еськов (Москва); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).

«Локомотив» — «Урал»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор — Сергей Анохин (Москва).

ЦСКА — «Сочи»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор — Юрий Баскаков (Московская область).

«Ахмат» — «Спартак»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Алексей Стипиди (Краснодар), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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