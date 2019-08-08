В Уфе домашняя собака насмерть загрызла женщину

В Уфе собака насмерть загрызла женщину, находившуюся в гостях у хозяйки животного. Следком Башкирии проводит доследственную проверку по этому факту.

Пресс-служба ведомства описывает события следующим образом. Накануне ночью женщина, гостившая у своей подруги, зашла к ней в комнату, где также находилась собака хозяйки, которая укусила гостью в область шеи и лица. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. В сообщении башкирского Следкома не указана порода собаки.

Позже Следком РБ дополнил, что ночью, когда произошел инцидент, потерпевшая и хозяйка животного употребляли спиртное.

Напомним, что в конце июня в России утвердили перечень из 12 потенциально опасных пород собак. Этот перечень позволяет ограничить их выгул: в частности, такие собаки должны выгуливаться только в намордниках.