Центробанк может создать свой процессинговый центр на случай санкций

Центробанк РФ может создать резервный процессинговый центр для российских банков на экстренный случай. В частности, такой центр должен обеспечивать бесперебойную работу платежных систем в стране, если их затронут новые санкции.

Центр предлагают создать на базе одного из российских банков, уже попавших под санкции. В качестве основного варианта рассматривается «Российский национальный коммерческий банк» (РНКБ) в Крыму. В этой кредитной организации заявили «Известиям», что у них есть техническая возможность взять на себя функцию резервного процессингового центра, однако официальное предложение от Банка России им не поступало.

Опрошенные изданием банковские эксперты поддержали появление в России резервного процессингового центра.

Напомним, последний пакет санкций США касался именно кредитной сферы, но не процессинговых центров. Так, банкам США запретили кредитовать российское правительство. Новый пакет санкций должен вступить в силу ориентировочно 19 августа.