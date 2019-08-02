Стали известны подробности новых санкций США против России по «делу Скрипалей»

Второй пакет санкций США против России по «делу Скрипалей» содержит две ограничительные меры.

Так, банкам США запретили кредитовать российское правительство. Исключение делается для ссуд, выделенных для покупки продовольствия «или других сельскохозяйственных товаров или продуктов».

Также Вашингтон должен препятствовать международной финансовой помощи Москве, пишет New York Times.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о вводе второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей», при этом его суть не уточнялась.