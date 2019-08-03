Стало известно, когда вступят в силу новые санкции против России по «делу Скрипалей»
Госдепартамент США официально объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Документ вступит в силу через 15 дней после опубликования, то есть ориентировочно 19 августа. Он будет действовать минимум в течение года. Санкции будут отменены в том случае, если Россия выполнит ряд условий, указанных в американском законе о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.
Ранее стали известны подробности новых санкций США против России по «делу Скрипалей».
Так, банкам США запретили кредитовать российское правительство не в рублях. Кроме того, Вашингтон должен препятствовать любой международной финансовой помощи Москве.
Справка
4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в Солсбери вместе с дочерью Юлией. Великобритания обвинила в этом Россию и выслала российских дипломатов из страны. В знак солидарности с ней также поступили США, некоторые европейские страны и страны НАТО. В ответ Россия выслала из страны дипломатов этих государств.
Лондон утверждает, что к отравлению причастны сотрудники ГРУ. В Британии показали двух человек, прибывших в страну из Москвы под именами Александр Петров и Руслан Боширов.
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