Новости

09:17 МСК Все новости
Новости раздела

Стало известно, когда вступят в силу новые санкции против России по «делу Скрипалей»

07:55, 03.08.2019
Стало известно, когда вступят в силу новые санкции против России по «делу Скрипалей»
Фото: mil.ru

Госдепартамент США официально объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Документ вступит в силу через 15 дней после опубликования, то есть ориентировочно 19 августа. Он будет действовать минимум в течение года. Санкции будут отменены в том случае, если Россия выполнит ряд условий, указанных в американском законе о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.

Ранее стали известны подробности новых санкций США против России по «делу Скрипалей».

Так, банкам США запретили кредитовать российское правительство не в рублях. Кроме того, Вашингтон должен препятствовать любой международной финансовой помощи Москве.

Справка

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в Солсбери вместе с дочерью Юлией. Великобритания обвинила в этом Россию и выслала российских дипломатов из страны. В знак солидарности с ней также поступили США, некоторые европейские страны и страны НАТО. В ответ Россия выслала из страны дипломатов этих государств.

Лондон утверждает, что к отравлению причастны сотрудники ГРУ. В Британии показали двух человек, прибывших в страну из Москвы под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров