Стало известно, когда вступят в силу новые санкции против России по «делу Скрипалей»

Госдепартамент США официально объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.



Документ вступит в силу через 15 дней после опубликования, то есть ориентировочно 19 августа. Он будет действовать минимум в течение года. Санкции будут отменены в том случае, если Россия выполнит ряд условий, указанных в американском законе о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.

Ранее стали известны подробности новых санкций США против России по «делу Скрипалей».

Так, банкам США запретили кредитовать российское правительство не в рублях. Кроме того, Вашингтон должен препятствовать любой международной финансовой помощи Москве.

