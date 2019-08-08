Квартиры в Иннополисе могут выйти на рынок продаж в следующем году

Госжилфонд планирует продавать квартиры в домах первой очереди, которые сдали в 2015 году. Об этом рассказал «Реальному времени» заместитель исполнительного директора ведомства Булат Гилманов.

Цена «квадрата» пока неизвестна, но замдиректора отметил, что в среднем в Иннополисе себестоимость жилья составляет 50 тысяч рублей за кв. м. Такая цена обусловлена затратами на комплектацию мебели и технологические новшества.

На рынок квартиры могут выйти в 2020-2021 годах.

Сейчас в Иннополисе строят арендные дома. При их строительстве применяется технология панельного домостроения с керамзито-гранитной облицовкой. Квартиры стали меньше по площади, но это позволяет вместить больше жителей и увеличить количество квартир. Отмечается, что арендная плата везде одинакова, не зависит от стоимости жилья. Также не планируется повышение цен на съем квартир.

Подробнее о новых домах в Иннополисе вы можете прочитать в материале «Реального времени». Ранее сообщалось, что в городе совершено более 3000 поездок на беспилотном такси.

