За год в Иннополисе совершили более 3 тысяч поездок на беспилотном такси

На сегодняшний день в Иннополисе совершено более 3000 поездок на беспилотном такси, об этом сообщает пресс-служба проекта.

В салоне во времпя каждой поездки находится инженер-испытатель. Он сидит на переднем пассажирском сидении и следит за тем, чтобы поездка проходила в штатном режиме.

Отметим, что прокатиться на беспилотном такси в Иннополисе может любой желающий. Для этого необходимо подписать согласие на участие в тестировании в мэрии города. Заказать беспилотник можно из приложения Яндекс.Такси.

«Реальное время» ранее сообщило, что в России ведется разработка беспилотной «Газели». Автомобили проходят испытания на специально подготовленном полигоне на территории Горьковского автозавода.



