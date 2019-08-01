За год в Иннополисе совершили более 3 тысяч поездок на беспилотном такси
На сегодняшний день в Иннополисе совершено более 3000 поездок на беспилотном такси, об этом сообщает пресс-служба проекта.
В салоне во времпя каждой поездки находится инженер-испытатель. Он сидит на переднем пассажирском сидении и следит за тем, чтобы поездка проходила в штатном режиме.
Отметим, что прокатиться на беспилотном такси в Иннополисе может любой желающий. Для этого необходимо подписать согласие на участие в тестировании в мэрии города. Заказать беспилотник можно из приложения Яндекс.Такси.
«Реальное время» ранее сообщило, что в России ведется разработка беспилотной «Газели». Автомобили проходят испытания на специально подготовленном полигоне на территории Горьковского автозавода.
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