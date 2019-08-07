США хотят вернуться к переговорам с КНДР о ядерном разоружении в ближайшее время

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил. что стратегия Штатов в отношении КНДР не изменилась, несмотря на недавние ракетные пуски.

«Наши усилия направлены на достижение полной и окончательной денуклеаризации (ядерное разоружение, — прим. ред.) Северной Кореи. Мы надеемся, что в ближайшие недели вернемся за стол переговоров для достижения этой цели», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее в МИД КНДР заявили, что не будут вести переговоры с США по денуклеаризации полуострова, пока Штаты не изменят подход к выстраиванию отношений.

Напомним, что в феврале президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели встречу во Вьетнаме. Однако лидерам двух стран не удалось достичь никакого соглашения. Позже Трамп потребовал от Ким Чен Ына передать его стране все ядерное оружие, которое имеется у Пхеньяна.

