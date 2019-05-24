В КНДР отказались возобновлять переговоры с США по денуклеаризации

Северная Корея не будет вести переговоры с США по денуклеаризации полуострова, пока Соединенные штаты не изменят подход к выстраиванию отношений.

Представитель МИД КНДР отметил, что враждебное поведение США не может не вызывать раздражения. Поэтому КНДР придется выбрать такую же модель поведения, сказал он.



«Пока США не отложат в сторону нынешний метод оценки (обстановки) и не предложат новый метод, диалог между КНДР и США никогда не начнется вновь, а следовательно, перспективы решения ядерной проблемы будут гораздо более мрачными», — цитирует представителя северокорейского МИД Центральное телеграфное агентство Кореи.



Напомним, что в феврале президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели встречу во Вьетнаме. Однако лидерам двух стран не удалось достичь никакого соглашения. Позже Трамп потребовал от Ким Чен Ына передать его стране все ядерное оружие, которое имеется у Пхеньяна.

