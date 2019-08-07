Генменеджер «Ак Барса»: «Гарипов тренируется индивидуально, в Казахстане он не сыграет»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов в интервью официальному сайту рассказал о задачах команды на Кубке президента Казахстана.

— Какие задачи будут у «Ак Барса» на Кубке президента Казахстана?

— В первую очередь это подготовка к сезону, нам необходимо определиться с составом, проверить новичков и молодежь. Сегодня первый матч, игра ответственная — против хозяев турнира, будет ажиотаж, приедет президент Казахстана, но все равно мы выставляем молодежную тройку нападения Марушев — Воронков — Сафонов. Основная задача — определиться с составом, проверить состояние хоккеистов.

— Насколько важен результат на этом этапе?

— Мы всегда говорим, что победа прежде всего, в каждой игре команда будет биться за результат, других задач у игроков быть не может. Но обязательного требования занимать первое место у команды нет, учитывая перестановки в составе.

— У команды будет три матча за три дня — довольно сложный график. Как с этим справляться?

— Именно поэтому мы взяли шесть троек нападения — сегодня отдыхают звенья Владимира Ткачева и Артема Михеева, затем состав будет меняться.

— С командой в Казахстане тренируются четыре вратаря, включая Эмиля Гарипова. Кто будет участвовать в матчах?

— Эмиль тренируется по своей программе, он на турнире не выступит. Думаю, играть будут два вратаря — Адам Рейдеборн и Тимур Билялов, — сказал Якубов.

Сегодня Эмиль Гарипов впервые с декабря прошлого года появился на льду во время тренировки команды.

Напомним, накануне «Ак Барс» вылетел в Казахстан для участия на первом предсезонном турнире сезона. Стартовая игра пройдет сегодня в 16.30 против хозяев площадки «Барыса».