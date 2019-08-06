«Ак Барс» объявил состав на Кубок президента Республики Казахстан
Казанский «Ак Барс» отправился на предсезонный турнир «Кубок президента Казахстана», который стартует завтра в городе Нур-Султане.
На турнир в составе официальной делегации отправились следующие игроки:
Вратари: Эмиль Гарипов, Артур Мисбахов, Адам Рейдеборн, Тимур Билялов.
Защитники: Роман Абросимов, Микаэль Викстранд, Даниил Журавлев, Никита Лямкин, Александр Ляхов, Игорь Ожиганов, Андрей Педан, Камиль Фазылзянов, Кристиан Хенкель, Альберт Яруллин.
Нападающие: Джастин Азеведо, Дмитрий Воронков, Михаил Глухов, Станислав Галиев, Артем Галимов, Эмиль Галимов, Данис Зарипов, Патрис Кормье, Артем Лукоянов, Максим Лазарев, Максим Марушев, Артем Михеев, Вячеслав Основин, Кирилл Петров, Илья Сафонов, Владимир Ткачев, Михаил Фисенко, Мэттью Фрэттин.
Отметим, что в качестве участника предсезонных турниров «Ак Барс» дебютирует на «Кубке президента Казахстана».СпортХоккей Татарстан
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