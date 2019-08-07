Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов приступил к тренировкам на льду

Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов приступил к тренировкам на льду, информирует пресс-служба казанского клуба.

Накануне голкипер отправился вместе с другими игроками на турнир «Кубок президента Казахстана», который пройдет в Нур-Султане. До этого Гарипов пропустил первый предсезонный сбор команды в Финляндии из-за восстановления после операции.

Вратарь не выходил на лед с декабря 2018 года.

Напомним, ранее стало известно, что хоккеисты «Ак Барса» Альберт Яруллин и Эмиль Гарипов открыли в Казани барбершоп.