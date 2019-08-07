Новости спорта

11:56 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов приступил к тренировкам на льду

10:56, 07.08.2019
Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов приступил к тренировкам на льду
Фото: twitter.com/hcakbars

Вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов приступил к тренировкам на льду, информирует пресс-служба казанского клуба.

Накануне голкипер отправился вместе с другими игроками на турнир «Кубок президента Казахстана», который пройдет в Нур-Султане. До этого Гарипов пропустил первый предсезонный сбор команды в Финляндии из-за восстановления после операции.

Вратарь не выходил на лед с декабря 2018 года.

Напомним, ранее стало известно, что хоккеисты «Ак Барса» Альберт Яруллин и Эмиль Гарипов открыли в Казани барбершоп.

СпортХоккей Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров