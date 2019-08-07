Нижнекамца осудили за попытку сбыта 1 кг наркотиков

В Верхнеуслонском суде республики был вынесен приговор 25-летнему жителю Нижнекамска. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ.

Молодой человек был задержан 29 июня прошлого года, когда ехал в Нижнекамск на машине. При досмотре у злоумышленника была обнаружена крупная партия синтетического наркотика, массой 1 кг, которую он хотел сбыть на территории Татарстана.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по РТ, мужчине назначено наказание в виде 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Казани наркодилер при задержании попытался скрыться на автомобиле каршерингового сервиса «Яндекс.Драйв», попал в ДТП и подрался с полицейскими.