Казанский молочный комбинат отсудил у мэрии Казани право на парковку на улице Журналистов

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск Казанского молочного комбината к исполкому города в части отказа в организации автостоянки на улице Журналистов.

Предметом спора является участок, реализуемый с аукциона под автостоянку, который расположен не на дороге,а на территории зеленой зоны вдоль границ предприятия по улице Журналистов. При этом данная земля расположена в границах существующей дорожной сети улицы.

Согласно картотеке арбитражных дел, Управление архитектуры и градостроительства не предоставило документов в поддержку своих доводов. В результате суд встал на сторону молочного предприятия.

«Утвержденные проекты планировки территории или проекты межевания территории суду не представлены. Доказательства, подтверждающие, что красная линия, проходящая через спорный земельный участок, обозначает фактически существующую в настоящее время улицу либо автомобильную дорогу, отсутствуют», — установлено решением суда.

Ранее сообщалось, что «Свита Холл» может расшириться еще одним торговым центром. У присоединяемой к торговому центру территории изменился вид разрешенного пользования: с паркинга на ТЦ. Подробнее об этом вы можете прочитать в материале «Реального времени».