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К 100-летию ТАССР Госархив запустит генеалогический портал

07:52, 07.08.2019 2
К 100-летию ТАССР Госархив запустит генеалогический портал
Фото: realnoevremya.ru

Госархив РТ начал работу по созданию генеалогического портала в рамках подготовки к 100-летию ТАССР. Собрать свою родословную можно будет к концу этого года.

«Портал генеалогии заработает к концу этого года, какой подход мы там организовали, вы увидите, воспользовавшись им. К сожалению, так, забив только свою фамилию, сразу найти не сумеешь, как в Турции, но за несколько кликов свою родословную собрать можно будет», — рассказала глава Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова,

По ее словам, создать подобный проект в Татарстане работники архива решили, вдохновившись турецким примером. Там каждый может составить свое древо, система сбора данных работает в этой стране еще с прошлого века.

При создании архива используются интеллектуальные системы, которые основаны на машинном обучении. Также разработана система поиска архивных документов в Единой информационной системе республики. Она позволяет искать файлы в текстовом, фото- и видеоформатах.

Подробности о работе ведомства над созданием архива, о поиске сведений об истории татарского народа даже на территориях Казахстана, Турции, Японии и США читайте в материале «Реального времени». Также ранее сообщалось, что Госархив РТ представил документы с родовыми знаками татар и башкир.

ОбществоИсторияКультура Татарстан
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комментарии

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    С нетерпением будем ждать. Просьба сообщить о начале работы портала в прессе.
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