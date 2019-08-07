К 100-летию ТАССР Госархив запустит генеалогический портал

Госархив РТ начал работу по созданию генеалогического портала в рамках подготовки к 100-летию ТАССР. Собрать свою родословную можно будет к концу этого года.



«Портал генеалогии заработает к концу этого года, какой подход мы там организовали, вы увидите, воспользовавшись им. К сожалению, так, забив только свою фамилию, сразу найти не сумеешь, как в Турции, но за несколько кликов свою родословную собрать можно будет», — рассказала глава Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова,

По ее словам, создать подобный проект в Татарстане работники архива решили, вдохновившись турецким примером. Там каждый может составить свое древо, система сбора данных работает в этой стране еще с прошлого века.

При создании архива используются интеллектуальные системы, которые основаны на машинном обучении. Также разработана система поиска архивных документов в Единой информационной системе республики. Она позволяет искать файлы в текстовом, фото- и видеоформатах.

Подробности о работе ведомства над созданием архива, о поиске сведений об истории татарского народа даже на территориях Казахстана, Турции, Японии и США читайте в материале «Реального времени». Также ранее сообщалось, что Госархив РТ представил документы с родовыми знаками татар и башкир.

