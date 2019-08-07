К 100-летию ТАССР татарстанцы с помощью Госархива узнают генеалогию своей семьи

К знаменательной дате в ведомстве запустят генеалогический портал

В Госархиве республики в рамках подготовки к 100-летию ТАССР начали работу по созданию генеалогического портала. Как пояснила глава Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова, ведомство находит ценные свидетельства по истории татарского народа как в соседних регионах, так и на территории других государств: Казахстане, Турции и даже в Японии и США. Подробности — в материале «Реального времени».

Идель-Уральский штат

Свое современное название Республика Татарстан получила в 1992 году, когда вышел соответствующий закон: «Переименовать Татарскую Советскую Социалистическую Республику в Республику Татарстан», — зачитывая текст, показал корреспонденту «Реального времени» документ замдиректора Госархива РТ по научным исследованиям и публикациям Ильдар Шафиков. Копии важнейших документов от XIV до XX века, связанные с историей татарского народа, журналистам показали в республиканском Кабмине.

«Республика родилась не в один момент, ей предшествовало два года споров, которые проходили не всегда в кабинетах, иногда обнажалось оружие», — рассказывал Шафиков. Даже вариантов названий было несколько, основные — Татаро-Башкирская республика или Средне-Волжский, Идель-Уральский штат.

Благодаря документам можно поэтапно проследить все события и действия, которые предшествовали созданию республики:

— Например, Декрет Совета народных комиссаров об учреждении комиссариата по делам мусульман 1918 года — это событие, предшествующее созданию нашей республики, очень важная веха. Письмо председателя Казанского губернского исполкома Ходоровского с резолюцией Ленина, карандашом написано: «повидаться необходимо». Постановление Совета народных комиссаров об ассигновании Сельскому народному комиссариату по национальным делам на содержание комиссии по созыву Учредительного съезда — это практически канун создания республики.

Документы на татарском в Японии, США и Казахстане

Госкомитет по архивному делу работает не только над возвращением отдельных документов, но и целых их корпусов, связанных с территорией, историей республики — в последние годы ведется работа над приобретением первой трети материалов Ревизских сказок (переписи населения XVIII века): «Цель — открыть обществу наше историческое наследие. С начала 2019 года наши специалисты осуществили командировки в восемь федеральных и три региональных архивных учреждения», — сказал Шафиков.

По его словам, мусульманские документы нашлись в Тюменском и Тобольском архивах, «но они не исполняют запросы в силу того, что не могут их прочитать». Аналогичная ситуация с документами на арабской графике в Марий Эл, Свердловской области, Пермском крае. В Тюменской области сотрудники обнаружили, что часть метрических книг оказалась на хранении местного сельского музея. А какие-то документы и вовсе нашлись за рубежом — в Казахстане, США.

— Татарстан сейчас в процессе приобретения 12 книг, изданных татарскими общинами Токио в 30-е годы прошлого века. Совместно с турецкими коллегами выявлено более 50 документов по истории Татарстана. Из документов следует, что в 20—30-е годы Турецкая Республика активно интересовалась опытом перевода Татарской АССР татарского языка с арабского письма на латинскую графику в силу аналогичных процессов, которые происходили в самой Турции, — рассказывал Шафиков.

По словам главы Госархива Гульнары Габдрахмановой, необходимость искать важные документы за пределами Татарстана связана с тем, что территориальное деление республики часто менялось: «Часть территорий переходила в наши соседние области, края и республики, мы сейчас очень активно, во-первых, взаимодействуем с ними: это Марий Эл, Кировская область, Оренбург, Башкирия, Ульяновск, Самара. Очень активно работаем и с другими регионами, ко всем отправили письма. К нам идут уже ответы о том, у кого какие документы по татарам вообще есть в архиве. Наши сотрудники туда выезжают, создают описи, будет справочник, в котором будет четко прописано, в каком архиве, на какую тему, какой документ, в каком фонде, какая опись».

Для работы с документами, с которыми местные работники не умеют работать, на место выезжают специалисты из Госархива РТ, помогают перевести их. После оцифрованные документы передаются в Татарстан.

Госархив с 2018 года проводит республиканский конкурс генеалогических исследований «Моя родословная»

Татарстанцы ищут данные о пращурах в архиве

Госархив с 2018 года проводит республиканский конкурс генеалогических исследований «Моя родословная». В прошлом году было более 500 работ, в этом году — более 900. Большинство составлены детьми и только 177 — от взрослых участников.

Как пояснил Шафиков, любой татарстанец может составить свое генеалогическое древо, обратившись за помощью в Госархив: «У нас мастер-классы проходят каждый месяц, для широких слоев. Чаще приходят, конечно, дети и пожилые граждане, но и люди среднего возраста проявляют интерес».

По словам Гульнары Габдрахмановой, татарстанские работники архива во время командировки в Турцию остались под большим впечатлением от портала, где каждый может составить свое генеалогическое древо. В этой стране система сбора данных по каждому роду и семье работает с начала прошлого века, поэтому в Татарстане быстро создать аналогичный проект невозможно, но первые шаги предпринимаются: «Там каждая фамилия имеет свой определенный код. У нас другая идея. Портал генеалогии заработает к концу этого года, какой подход мы там организовали, вы увидите, воспользовавшись им. К сожалению, так, забив только свою фамилию, сразу найти не сумеешь, как в Турции, но за несколько кликов свою родословную собрать можно будет».

Замдиректора по хранению аудивизуальных документов и обязательного экземпляра Сергей Горохов рассказал об использовании интеллектуальных систем, основанных на машинном обучении в работе архива, в том числе при приеме документов — это тоже облегчает работу с документами для обычного человека. Для этого разработана система поиска архивных документов в Единой информационной системе республики. Система обеспечивает точность на 15—20% выше при выдаче результата по сравнению с традиционными, заявил Горохов: «Она позволяет искать необходимые файлы не только в текстовом формате, но и по видео- и фотоконтенту».

В Татарстане быстро создать аналогичный проект невозможно, но первые шаги предпринимаются

Конкурсы

Габдрахманова отметила нехватку личных фондов в архиве, поэтому сейчас комитет работает в этом направлении. «У нас запущена акция, мы <…> приглашаем людей, которые у себя хранят в архивах какие-то интересные материалы. Действительно, нам не хватает фотографий. Выставки интересны в первую очередь фото- и видеодокументами. Поэтому мы приглашаем всех желающих передать семейные архивы, это могут быть фотографии, переписки, диссертации, дневники и другие документы. Все семьи нам интересны», — пояснила она журналистам.

— Почему мы переделали это в акцию: к нам разово люди обращались, звонили, и мы увидели, что наш фонд не настолько богат, чтобы представлять какие-то интересные вещи. Критериев здесь никаких нет, принимать будем все, а наша экспертная комиссия будет оценивать: фотография, которую нам представили — мы ее в архивный фонд включаем или просто создаем личную коллекцию.

Если государственные организации обязаны передавать свои документы в архив, коммерческие делают это по желанию. Чтобы привлечь их, комитет разработал конкурс, поддержанный президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, на лучший архив коммерческой или некоммерческой организации. Призовой фонд — 4,5 млн рублей. Среди победителей этого года — Главное управление ветеринарии Кабинета министров РТ, ГИСУ, «Нижнекамскшина» и другие, всего их шесть. Габдрахманова отметила проект победителя — Управления ветеринарии — электронный фонд документов, содержащих важные сведения о сибиреязвенных скотомогильниках и ям Беккари: «Если они это создают, это для всей республики будет уникальной разработкой, которую будут использовать все».