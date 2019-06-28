«Тамга в истории Поволжья и Приуралья»: Госархив РТ представил документы с родовыми знаками татар и башкир

Сегодня в Госархиве РТ открылась выставка «Тамга в истории Поволжья и Приуралья». Сотрудники госархива представили древние документы с родовыми знаками татарского и башкирского народов. Тамга (родовой знак) ранее использовался в качестве печати. Тамги часто представляют собой пиктограммы – простейшие изображения, имеющие в своей основе геометрические фигуры, схематичные изображения животных и птиц, так же буквы алфавита. Тамги внутри рода видоизменялись при отделении новой семьи от большого рода, однако в основе всегда была одна и та же тамга, к которой добавлялась линия, черточка, точка и т. п. Тамги передавались от отца сыну. Также тамга использовалась в качестве подписи на документах – метрических книгах, например, так, в большинстве татарских метрик вплоть до начала ХХ столетия в записях о браке стоят тамги родителей супругов и свидетелей.