Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменок

Американская теннисистка Серена Уильямс заняла первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes.



За 2019 финансовый год (с 1 июня 2018 по 1 июня 2019 годы) она заработала $29,2 млн.

В первую десятку рейтинга вошли только теннисистки. Так, россиянка Мария Шарапова заняла в рейтинге седьмое место с заработком в $7 млн.

Самой высокооплачиваемой спортсменкой, не играющей в теннис, стала американская футболистка Алекс Морган ($5,8 млн), сообщается на сайте Forbes.

Напомним, что самым высокооплачиваемым спортсменом мира за 2019 год стал нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси. По данным Forbes доход футболиста составил $127 млн.