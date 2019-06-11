Forbes составил рейтинг спортсменов с самыми высокими доходами

Самым высокооплачиваемым спортсменом мира за 2019 год стал нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси. По данным Forbes доход футболиста составил $127 млн.

Второе место в рейтинге досталось главному сопернику Месси — форварду итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду с доходом $109 млн.

На третьей строчке рейтинга — нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар, чей совокупный доход составляет $105 млн.

В топ-5 попали мексиканский боксер Сауль Альварес ($94 млн) и швейцарский теннисист Роджер Федерер ($93 млн)

Россияне в списке отсутствуют. Из представителей стран СНГ здесь находится казахстанский боксер Геннадий Головкин, заработавший в прошлом году $25,5 млн. С этими показателями он находится на 95-м месте рейтинга.