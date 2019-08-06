ЦБ оштрафовал банк «ФК Открытие»

Центральный банк России оштрафовал кредитную организацию «ФК Открытие». Банк был признан виновным по статьям «Незаконное получение или предоставление кредитного отчета и «Неисполнение обязанности по подтверждению и представлению исправленных сведений» Кодекса об административных правонарушениях, говорится в сообщении регулятора.

Сумма штрафа не уточняется, но по каждой статье штраф составляет от 30 до 50 тыс. рублей.

Ранее Центробанк объявил о завершении санации банка «ФК Открытие». Совет директоров регулятора принял решение остановить все меры по финансовому оздоровлению кредитной организации.