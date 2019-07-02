ЦБ РФ завершил процедуру оздоровления банка «ФК Открытие»

Центробанк объявил о завершении санации банка «ФК Открытие». Совет директоров регулятора принял решение остановить все меры по финансовому оздоровлению кредитной организации.

В Банке России отмечают, что команде удалось обеспечить бесперебойную деятельность банка, сформировать резервы и восстановить устойчивое финансовое положение банка.

В настоящее время банк соблюдает все установленные требования, предъявляемые к финансовой устойчивости и платежеспособности, что позволяет ему выйти на общий режим надзора со стороны ЦБ, сообщает пресс-служба регулятора.

Ранее сообщалось, что регулятор намерен продать акции «Открытия» в 2021 году. Напомним, что санация группы началась в августе 2017 года.