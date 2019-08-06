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Посол США в России уйдет в отставку

19:04, 06.08.2019
Посол США в России уйдет в отставку
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Посол США в России Джон Хантсман подал заявление об отставке накануне, 5 августа.

Он покинет пост 3 октября, передает The Salt Lake Tribune.

В своем послании президенту США Дональду Трампа Хантсман поблагодарил его за доверие и возможность занять должность посла в Москве «во время исторически сложного периода в двусторонних отношениях»

Ранее стало известно, что в ходе телефонного разговора 31 июля президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили смену американского посла в РФ. Хантсман занял эту должность в октябре 2017 года. О его возможной отставке до конца 2019 года ранее уже сообщали СМИ.

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