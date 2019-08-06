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Экс-министру Кузнецову, обвиняемому в хищении и легализации 11 млдр рублей, продлили арест

15:04, 06.08.2019
Экс-министру Кузнецову, обвиняемому в хищении и легализации 11 млдр рублей, продлили арест

Басманный суд Москвы продлил на шесть месяцев арест бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Его обвиняют в хищении и легализации 11 млрд рублей. В СИЗО он пробудет до 16 января 2020 года.

Заседание по уголовному делу началось утром 6 августа в Басманном суде Москвы. В ходе слушания обвинение попросило суд продлить арест Кузнецова на срок до шести месяцев. В свою очередь адвокаты бывшего министра попросили отпустить его под домашний арест и закрыть дело из-за истечения срока давности, сообщает телеканал «360».

Напомним, что Алексей Кузнецов вместе с подельниками создавал несуществующие задолженности областного правительства за выполненные работы. Затем долги отдавали фирмам-однодневкам, которым выплачивались деньги. Таким образом удалось «отмыть» более 3,5 миллиарда рублей. Также Кузнецова обвиняют и в других махинациях.

Ранее упоминалось о том, что в Башкирии завершилось расследование уголовного дела: трем жительницам Стерлитамака предъявлены обвинения по фактам мошенничества в сфере кредитования.

Общество
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