Экс-министру Кузнецову, обвиняемому в хищении и легализации 11 млдр рублей, продлили арест

Басманный суд Москвы продлил на шесть месяцев арест бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Его обвиняют в хищении и легализации 11 млрд рублей. В СИЗО он пробудет до 16 января 2020 года.

Заседание по уголовному делу началось утром 6 августа в Басманном суде Москвы. В ходе слушания обвинение попросило суд продлить арест Кузнецова на срок до шести месяцев. В свою очередь адвокаты бывшего министра попросили отпустить его под домашний арест и закрыть дело из-за истечения срока давности, сообщает телеканал «360».

Напомним, что Алексей Кузнецов вместе с подельниками создавал несуществующие задолженности областного правительства за выполненные работы. Затем долги отдавали фирмам-однодневкам, которым выплачивались деньги. Таким образом удалось «отмыть» более 3,5 миллиарда рублей. Также Кузнецова обвиняют и в других махинациях.

Ранее упоминалось о том, что в Башкирии завершилось расследование уголовного дела: трем жительницам Стерлитамака предъявлены обвинения по фактам мошенничества в сфере кредитования.

