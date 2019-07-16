Афера на 300 млн рублей: жительниц Стерлитамака обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

В Башкирии завершилось расследование уголовного дела: трем жительницам Стерлитамака предъявлены обвинения по фактам мошенничества в сфере кредитования в особо крупном размере, мошенничества в особо крупном размере и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления по ч. 4 ст. 159.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Установлено, что жительницы Стерлитамака предоставили в два банка заведомо ложные и недостоверные сведения относительно платежеспособности своей фирмы. Как сообщил источник, речь идет о компании ЕТЗК. Таким образом, жительницы Стерлитамака похитили денежные средства двух банков на сумму свыше 300 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

В целях хищения денежных средств граждан они заключили с ними предварительные договоры, договоры займа, договоры участия в долевом строительстве на приобретение квартир в строящихся домах в Стерлитамаке. Взамен обвиняемые получили оплату за приобретаемые квартиры. Затем обвиняемые нарушили условия предварительных договоров.

Позже сотрудники организации заключили фиктивные договоры купли-продажи жилья в строящихся домах с одной из фирм, не завершив строительство жилых домов. Таким образом, были легализованы денежные средства.

Чтобы скрыть реальные объемы полученных от граждан денег, обвиняемые не отражали в бухгалтерской отчетности размер сумм, поступивших от продажи квартир. Похищенные денежные средства они распределили между собой.

ГСУ МВД по РБ уже направляло ранее в суд уголовное дело в отношении лидера группы — генерального директора указанной фирмы. Установлено, что причиненный материальный ущерб гражданам и юридическим лицам составил свыше 642 миллионов рублей.

На имущество обвиняемых жительниц Стерлитамака на сумму свыше 514 миллионов наложен арест. Уголовное дело направлено в прокуратуру РБ.

