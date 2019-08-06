В России отзовут почти 7 тыс. автомобилей Audi Q5

ООО «Фольксваген груп рус», официальный представитель автопроизводителя Audi на российском рынке, отзывает 6,7 тыс. автомобилей Audi Q5, сообщает Росстандарт РФ.

Отзываются 6679 Audi Q5, которые были реализованы в 2017—2019 годах. Причиной отзыва является вероятность выхода из строя фиксатора на подкрылках, который может привести к ослаблению крепления накладки колесной арки и ее отсоединению. На отзываемых автомобилях нужно закрепить накладки колесных арок.

Также отзыву подлежат три автомобиля, которые были реализованы в 2019 году. Причиной отзыва транспортных средств является то, что при изготовлении передней панели одно из сварных соединений в области крепления подушки безопасности пассажира к этой панели может быть выполнено с отклонением от спецификации. На отзываемых автомобилях необходимо провести замену передней панели.

Все планируемые технические работы будут осуществляться бесплатно для владельцев автомобилей.

Ранее сообщалось, Росстандарт РФ заявил об отзыве 4,5 тысячи автомобилей Volvo.

