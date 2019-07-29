Росстандарт заявил об отзыве 4,5 тысячи автомобилей Volvo

В России будут отозваны 4473 автомобиля Volvo.

Отзыву подлежат автомобили Volvo XC70, Volvo XC60, Volvo S80, Volvo V60 Cross Country, Volvo XC90 и Volvo V90 Cross Country, проданные в 2014—2019 годах, сообщает Росстандарт. VIN-номера автомобилей, на которых должны быть реализованы ремонтные работы, ведомство прикрепило к сообщению.

Причина отзыва — пластмассовый впускной коллектор двигателя у данных автомобилей может расплавиться и деформироваться. В самом плохом случае возможно возгорание в моторном отсеке.

Напомним, ранее сообщалось, что в России отзовут 145 автомобилей Bentley.

