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Росстандарт заявил об отзыве 4,5 тысячи автомобилей Volvo

15:22, 29.07.2019
Росстандарт заявил об отзыве 4,5 тысячи автомобилей Volvo
Фото: ru.wikipedia.org / Makizox

В России будут отозваны 4473 автомобиля Volvo.

Отзыву подлежат автомобили Volvo XC70, Volvo XC60, Volvo S80, Volvo V60 Cross Country, Volvo XC90 и Volvo V90 Cross Country, проданные в 2014—2019 годах, сообщает Росстандарт. VIN-номера автомобилей, на которых должны быть реализованы ремонтные работы, ведомство прикрепило к сообщению.

Причина отзыва — пластмассовый впускной коллектор двигателя у данных автомобилей может расплавиться и деформироваться. В самом плохом случае возможно возгорание в моторном отсеке.

Напомним, ранее сообщалось, что в России отзовут 145 автомобилей Bentley.

ОбществоАвто
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