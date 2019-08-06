В МЧС Башкирии подтвердили массовый мор рыбы

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РБ

Башкортостанский главк МЧС сообщил о массовой гибели рыбы на озере в Толбазах. Спасатели прибыли на место и подтвердили информацию, поступившую им сегодня.

Сообщается, что специалистам из Минэкологии направлена передвижная лаборатория. Планируется проанализировать пробы воды и погибшую рыбу.

Администрация Аургазинского района создала комиссию по расследованию причин происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.

Жителям близлежащих домов запретили купаться в озере и выводить на него домашнюю птицу.

Напомним, что в Уфе был зафиксирован массовый мор рыбы на реке Изяк. Прокуратура РБ предположила, что источником загрязнения вод мог стать завод ПОЛИЭФ. На предприятии отрицали причастность к гибели рыбы. Позже к обсуждению проблемы подключился врио главы Башкирии Радий Хабиров, который заявил, что источник установлен и он возместит ущерб.

Ранее сообщалось о гибели птиц и рыбы на Волге под Казанью. Мертвых чаек, выброшенных на берег, находили в районе Победилово.

