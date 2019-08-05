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В Уфе нашли источник загрязнения реки Изяк

10:52, 05.08.2019
В Уфе нашли источник загрязнения реки Изяк
Фото: wikimedia.org Pesotskу

В Уфе нашли источник и субъект, загрязнивший реку Изяк. Об этом написал врио главы Башкирии Радий Хабиров на своей странице в «ВКонтакте».

«Установили источник и субъект загрязнения. Вред он возместит», — говорится в сообщении Хабирова.

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По ситуации с загрязнением реки Изяк. Проблему мы отловили вовремя. Необходимые меры приняты. В водопровод ничего не попало. Сам пью воду из-под крана, пропущенную через самый обычный фильтр. Установили источник и субъект загрязнения. Вред он возместит. Пишу это больше для того, чтобы остановить поток недостоверной информации. Кто-то активно распространяет слухи об экологической катастрофе. Если это от короткого ума и желания «хайпануть» — бог им судья. Если же это провокаторы — будем пресекать и давать реальную картину ситуации.

Публикация от Радий Хабиров (@khabirovradii)

Врио главы республики также отмечает,что проблема была замечена вовремя и в водопровод никакие загрязняющие вещества не попали.

По словам чиновника, посвятить пост проблеме в своей социальной сети он решил для того, чтобы остановить поток недостоверной информации.

Ранее сообщалось, что природоохранная прокуратура Башкирии провела проверку по факту массовой гибели рыб в реке Изяк. Ведомство предположило, что в водохранилище могли попасть производственные стоки с завода ПОЛИЭФ.

Вчера, 4 августа, на поверхности еще одной реки в Башкирии обнаружили белое пятно.

ОбществоВластьПроисшествия Башкортостан
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