В Уфе нашли источник загрязнения реки Изяк
В Уфе нашли источник и субъект, загрязнивший реку Изяк. Об этом написал врио главы Башкирии Радий Хабиров на своей странице в «ВКонтакте».
«Установили источник и субъект загрязнения. Вред он возместит», — говорится в сообщении Хабирова.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
По ситуации с загрязнением реки Изяк. Проблему мы отловили вовремя. Необходимые меры приняты. В водопровод ничего не попало. Сам пью воду из-под крана, пропущенную через самый обычный фильтр. Установили источник и субъект загрязнения. Вред он возместит. Пишу это больше для того, чтобы остановить поток недостоверной информации. Кто-то активно распространяет слухи об экологической катастрофе. Если это от короткого ума и желания «хайпануть» — бог им судья. Если же это провокаторы — будем пресекать и давать реальную картину ситуации.
Врио главы республики также отмечает,что проблема была замечена вовремя и в водопровод никакие загрязняющие вещества не попали.
По словам чиновника, посвятить пост проблеме в своей социальной сети он решил для того, чтобы остановить поток недостоверной информации.
Ранее сообщалось, что природоохранная прокуратура Башкирии провела проверку по факту массовой гибели рыб в реке Изяк. Ведомство предположило, что в водохранилище могли попасть производственные стоки с завода ПОЛИЭФ.
Вчера, 4 августа, на поверхности еще одной реки в Башкирии обнаружили белое пятно.ОбществоВластьПроисшествия Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым