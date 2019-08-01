Башкирский ПОЛИЭФ снял с себя ответственность за загрязнение реки Изяк
Завод ПОЛИЭФ снял с себя ответственность за загрязнение реки Изяк в Башкирии. Предприятие не имеет никаких стоков в водоем, сообщает пресс-служба предприятия.
«В связи с экологической ситуацией на реке Изяк сообщаем, что предприятие ПОЛИЭФ взаимодействует с надзорными органами по расследованию причин происшествия. Предприятие не имеет промышленных стоков в реку Изяк. Все возможные каналы попадания стоков в водоем в настоящий момент изолированы, попадание стоков в реку через них исключено», — указано в сообщении.
Отмечается, что ПОЛИЭФ разрабатывает план оперативных рекультивационных мероприятий.
31 июля природоохранная прокуратура Башкирии опубликовала информацию о проверке по факту массовой гибели рыбы в реке. Ведомство предположило, что в водохранилище попали стоки производственной деятельности с завода.
Ранее сообщалось, что на границах Волги в Казани обнаружили гибель птиц и рыбы, а также неестественный осадок в реке.ПромышленностьПроисшествия Башкортостан
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