Башкирский ПОЛИЭФ снял с себя ответственность за загрязнение реки Изяк

Завод ПОЛИЭФ снял с себя ответственность за загрязнение реки Изяк в Башкирии. Предприятие не имеет никаких стоков в водоем, сообщает пресс-служба предприятия.

«В связи с экологической ситуацией на реке Изяк сообщаем, что предприятие ПОЛИЭФ взаимодействует с надзорными органами по расследованию причин происшествия. Предприятие не имеет промышленных стоков в реку Изяк. Все возможные каналы попадания стоков в водоем в настоящий момент изолированы, попадание стоков в реку через них исключено», — указано в сообщении.

Отмечается, что ПОЛИЭФ разрабатывает план оперативных рекультивационных мероприятий.

31 июля природоохранная прокуратура Башкирии опубликовала информацию о проверке по факту массовой гибели рыбы в реке. Ведомство предположило, что в водохранилище попали стоки производственной деятельности с завода.

Ранее сообщалось, что на границах Волги в Казани обнаружили гибель птиц и рыбы, а также неестественный осадок в реке.