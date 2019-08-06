Площадь лесных пожаров в России снова начала расти

На территории России действует 161 лесной пожар на площади 140 247 га, что на 14 тысяч га больше по сравнению с прошедшими сутками.

За минувшие сутки на востоке России ликвидированы 67 лесных пожаров площадью 4 664 га. Однако площадь пожаров на удаленных территориях, где тушение не ведется, выросла по сравнению с прошлыми сутками на 53 тысяч га, передает «Интерфакс».

Наибольшее количество пожаров отмечено в Иркутской области, где тушат 71 пожар на землях лесного фонда на площади 97 236 га. За сутки площадь пожаров увеличилась на 9 тыс. га.

В тушении лесных пожаров задействованы 3 622 человека, 434 единицы техники, в авиамониторинге — 39 воздушных судов, в тушении — 49 воздушных судов, сообщает Авиалесоохрана.

Напомним, вчера в МЧС России озвучили основную причину пожаров в Сибири. Неосторожное обращение с огнем привело к возникновению лесных пожаров.

