МЧС России озвучил основную причину пожаров в Сибири

Неосторожное обращение с огнем стало основной причиной лесных пожаров в Сибири, заявил замглавы МЧС Игорь Кобзев на рабочем совещании в Госдуме, передает РИА «Новости».

«Большая часть природных пожаров возникала вблизи дорог», — отметил он.

Однако и. о. главы Рослесхоза Михаил Климов заявил, что лесные пожары в контролируемых зонах (зоны, где тушение пожаров необязательно и производится по решению местных властей) начались все-таки из-за сухих гроз.



В тушении пожаров сейчас участвуют почти десять тысяч человек, около трех тысяч единиц техники и 70 воздушных судов. Кроме того, Минобороны создало группировку из десяти самолетов и такого же числа вертолетов. За двое суток Ил-76 и Ми-8 потушили в Красноярском крае и Иркутской области 84 пожара.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.

Напомним, вчера стало известно, что за последние сутки площадь лесных пожаров в России уменьшилась на 171 га.

