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Тай Ратти: «Был готов рассмотреть вариант с «Ак Барсом», но в «Локомотив» пришел Мактавиш»

12:04, 06.08.2019
Тай Ратти: «Был готов рассмотреть вариант с «Ак Барсом», но в «Локомотив» пришел Мактавиш»
Фото: hclokomotiv.ru

Нападающий ярославского «Локомотива» Тай Ратти мог перейти в казанский «Ак Барс».

«Какие еще варианты в КХЛ был готов рассмотреть? Знаю пару ребят в «Ак Барсе», так что думал и о Казани. Но в «Локомотив» пришел Мактавиш, для меня это стало поворотным моментом. Была парочка предложений из НХЛ, но в основном двусторонние. «Локомотив» предлагал другое, надеюсь, здесь я буду важной частью команды, много играть, и мы сможем далеко зайти в плей-офф. Для меня это свежий старт, рад, что я решил сюда приехать. Но я не хочу закрывать дверь в НХЛ, если я проведу хороший сезон, посмотрим, что будет дальше», — сказал Ратти в интервью «Чемпионату».

Напомним, недавно стало известно, что хоккеисты «Ак Барса» Альберт Яруллин и Эмиль Гарипов открыли в Казани барбершоп.

СпортХоккей Татарстан
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