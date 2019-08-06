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Хоккеисты «Ак Барса» Яруллин и Гарипов открыли барбершоп

08:55, 06.08.2019
Хоккеисты «Ак Барса» Яруллин и Гарипов открыли барбершоп
Фото: instagram.com/yarullin__33

Хоккеисты «Ак Барса» Альберт Яруллин и Эмиль Гарипов открыли в Казани барбершоп.

Первыми клиентами хоккеистов стали дети с ограниченными возможностями, подопечные благотворительного фонда «Закят» получили бесплатные парикмахерские услуги. Благотворительная акция была приурочена к предстоящему Курбан-байраму.

Всего в акции приняли участие 15 детей из Казани и Зеленодольска.

«Мы открылись недавно и в преддверии Курбан-байрама совместно с фондом «Закят» решили провести подобное мероприятие. Оно полностью совпадает с моими ожиданиями: постричь нуждающихся, уделить им внимание, сделать приятное. Мы благодарны всем, кто пришел», — рассказал Яруллин.

Хоккеисты выразили надежду, что подобное мероприятие станет регулярным.

Напомним, вчера стало известно, что Эмиль Гарипов восстановился от травмы и скоро вернется на лед.

СпортХоккейОбщество Татарстан
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