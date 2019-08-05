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Forbes рассказал, какие автомобили водят миллиардеры

23:16, 05.08.2019
Forbes рассказал, какие автомобили водят миллиардеры
Фото: commons.wikimedia.org

Журнал Forbes назвал предпочтения миллиардеров в автомобилях.

Так, основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивалось в марте в $131 млрд, как минимум в 2013 году Безос еще водил Honda Accord.

Основатели Google Ларри Пейдж ($50,8 млрд) и Сергей Брин ($49,8 млрд) владели автомобилями той же марки Toyota Prius. В гараже основателя Microsoft Билла Гейтса ($96,5 млрд) есть автомобиль Porsche 959. Глава Facebook Марк Цукерберг ($62,3 млрд) в разное время ездил на таких машинах, как Honda Fit, Acura TSX и Volkswagen Golf GTI, сообщает Forbes.

Напомним, в марте этого года Безос возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала.

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