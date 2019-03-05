Forbes назвал самого богатого человека в мире

Глава компании Amazon Джефф Безос возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes.

Состояние Безоса оценивается в 131 млрд долларов. Таким образом американский бизнесмен за год увеличил свой доход на 19 млрд долларов. Полный список богатейших людей современности Forbes опубликует во вторник, 5 марта.

Издание отмечает, что Безос в скором времени может лишиться половины своего состояния из-за предстоящего развода.

Напомним, по версии Forbes наследница компании Франсуаза Бетанкур-Майерс стала богатейшей женщиной мира. Ее состояние оценивается в 49,3 млрд долларов. Также издание включило татарстанский банк в список лучших в России.