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Forbes назвал самого богатого человека в мире

06:35, 05.03.2019
Forbes назвал самого богатого человека в мире
Фото: realnoevremya.ru

Глава компании Amazon Джефф Безос возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes.

Состояние Безоса оценивается в 131 млрд долларов. Таким образом американский бизнесмен за год увеличил свой доход на 19 млрд долларов. Полный список богатейших людей современности Forbes опубликует во вторник, 5 марта.

Издание отмечает, что Безос в скором времени может лишиться половины своего состояния из-за предстоящего развода.

Напомним, по версии Forbes наследница компании Франсуаза Бетанкур-Майерс стала богатейшей женщиной мира. Ее состояние оценивается в 49,3 млрд долларов. Также издание включило татарстанский банк в список лучших в России.

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