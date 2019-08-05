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Правительство поручило привлечь к ответственности сорвавших сроки нацпроектов

21:58, 05.08.2019
Правительство поручило привлечь к ответственности сорвавших сроки нацпроектов
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил руководителям национальных проектов и высшим должностным лицам субъектов РФ привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение сроков реализации национальных проектов.

Доложить о результатах необходимо до 20 августа, сообщается на сайте правительства.

Также глава кабмина поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения до 22 августа объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации

Ранее Медведев предложил ввести уголовную ответственность за манипулирование или демпингование на государственных закупках, направленных на исполнение национальных проектов.

ОбществоВласть
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