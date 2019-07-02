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Медведев предложил наказывать за срыв торгов по нацпроектам

14:51, 02.07.2019
Медведев предложил наказывать за срыв торгов по нацпроектам
Фото: government.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил ввести уголовную ответственность за манипулирование или демпингование на государственных закупках, направленных на исполнение национальных проектов.

По его словам, срыв торгов затягивает сроки реализации планов и ведет к миллиардным убыткам.

«Я понимаю, что это не очень просто будет доказать, но, тем не менее, это уже вопрос правоохранительных органов и суда по поводу того, что некто, участвующий в торгах, изначально не преследовал целью заключить договор, однако обратился с соответствующей заявкой и провалил конкурс», — цитирует его «Коммерсант».

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев заметил, что по некоторым направлениям средства бюджета расходуют медленно, например, это касается финансирования национальных проектов.

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