ФАС признала незаконным запрет «Почты России» оплачивать уведомления марками

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) признала, что «Почта России» нарушила законодательство в части запрета на оплату пересылки уведомлений марками.

«В установленные законом сроки ФГУП «Почта России» будет выдано предписание о восстановлении положения, существовавшего до нарушения антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ФАС возбудила дело против «Почты России» в конце мая. Оно связано с запретом оплачивать пересылку почтовых уведомлений почтовыми марками, который «Почта России» ввела с января 2019 года.

Ведомство уже выдавало «Почте России» предупреждение, согласно которому компания должна была отменить это ограничение, но оно не было исполнено.