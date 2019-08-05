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ФАС признала незаконным запрет «Почты России» оплачивать уведомления марками

20:35, 05.08.2019
ФАС признала незаконным запрет «Почты России» оплачивать уведомления марками
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) признала, что «Почта России» нарушила законодательство в части запрета на оплату пересылки уведомлений марками.

«В установленные законом сроки ФГУП «Почта России» будет выдано предписание о восстановлении положения, существовавшего до нарушения антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ФАС возбудила дело против «Почты России» в конце мая. Оно связано с запретом оплачивать пересылку почтовых уведомлений почтовыми марками, который «Почта России» ввела с января 2019 года.

Ведомство уже выдавало «Почте России» предупреждение, согласно которому компания должна была отменить это ограничение, но оно не было исполнено.

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