ФАС возбудила дело против «Почты России»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против «Почты России».

Оно связано с запретом оплачивать пересылку почтовых уведомлений почтовыми марками, который «Почта России» ввела с января 2019 года, говорится на сайте ФАС.

Ведомство уже выдавало «Почте России» предупреждение, согласно которому компания должна была отменить это ограничение, но оно не было исполнено.

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года «Почта России» получила рекордные выручку и прибыль. Выручка составила 190 млрд рублей, прибыль — 2,7 млрд рублей.