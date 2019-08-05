В Башкирии простились с погибшим во время задержания преступника сержантом полиции

Фото: Скриншот видео

В селе Семилетка Дюртюлинского района прошла церемония прощания с сержантом полиции Ильмиром Хановым. Он погиб во время задержания вооруженного преступника в Сургуте.

На церемонии присутствовали заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по РБ полковник полиции Артур Сайфуллин и первый заместитель руководителя администрации главы республики Ринат Баширов.

— Ильмир Ханов, исполняя свой служебный долг, проявляя мужество и героизм, защитил мирных жителей города и своего коллегу от неминуемой гибели. За свои идеалы ему пришлось отдать жизнь. Он является гордостью для жителей республики, — подчеркнул Артур Сайфуллин.

Сержант полиции Ильмир Ханов был захоронен в нескольких километрах от родного села. В городе Сургуте, где служил сержант, его сослуживцы планируют увековечить имя башкирского полицейского на мемориальной доске.



Напомним, что 1 августа в Сургуте неизвестный напал на сотрудников полиции с ножом. В результате погиб один полицейский. Силовики обнаружили мужчину в одном из дворов города, на его действия в ведомство пожаловались местные жители. При задержании злоумышленник оказал сопротивление, нанеся одному из полицейских смертельные ножевые ранения и ранив второго. Последний с помощью табельного оружия ликвидировал нападавшего.