В Сургуте злоумышленник напал с ножом на полицейских, один из которых погиб

Фото: Максим Платонов

В Сургуте неизвестный напал на сотрудников полиции с ножом. В результате погиб один полицейский.

Полицейские обнаружили мужчину в одном из дворов города, на которого пожаловались в ведомство местные жители. При задержании злоумышленник оказал активное сопротивление, нанеся одному из полицейских смертельные ножевые ранения и ранив второго. Последний с помощью табельного оружия ликвидировал нападавшего, пишет ТАСС со ссылкой на УМВД России по ХМАО — Югре.

Напомним, в начале июля на окраине чеченского села Бамут было совершено нападение на полицейских. В результате погиб сотрудник правоохранительных органов.