Свидетелей наезда на 11-летнюю девочку ищут в Казани

В Казани ищут очевидцев наезда на 11-летнюю девочку. ДТП произошло 3 августа в 9.30, напротив дома №47 по ул. Королева.

Авария произошла, когда девочка переходила дорогу в неположенном месте. Ребенок получил ушиб левого локтевого сустава. Водитель скрылся с места происшествия.

Всех свидетелей произошедшего Госавтоинспекция Казани просит откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848.

Ранее сообщалось,что в Госдуме предложили смягчить наказание за оставление места ДТП. Водителей предлагают наказывать штрафом в размере 10 тыс. рублей при условии, что никаких серьезных последствии не произошло. Сейчас за оставление места ДТП назначается наказание в виде лишения прав сроком от одного года до полутора лет или административный арест на 15 суток.