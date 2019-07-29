В Госдуме предложили смягчить наказание за оставление места ДТП

Депутаты Государственной думы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект об установлении альтернативного наказания для водителей за оставление места ДТП в виде штрафа в 10 тыс. рублей. Он будет назначаться, если серьезных последствий аварии не было.

На данный момент за оставление места аварии предусмотрены только лишение прав на срок до полутора лет и арест до 15 суток.

Так, штраф может быть назначен, если водитель покинул место ДТП в случае соглашения с другими участниками ЧП или если он отлучился в больницу с возможными пострадавшими.



Ранее сообщалось, что сына главы администрации Чебоксар задержали по подозрению в оставлении места ДТП.