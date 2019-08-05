На Курбан-байрам в Уфе запустят дополнительные автобусы

В дни празднования Курбан-байрама в Уфе 11, 12 и 13 августа запустят дополнительные маршруты общественного транспорта. Об этом рассказали в администрации города.

Автобусы будут доставлять горожан и гостей столицы от мечетей до ТЦ «Караван» и Северного автовокзала. Маршруты сформируют следующим образом:

маршрут №1 — от местной мусульманской организации населенного пункта Шакша до Северного автовокзала по улице Суворова. Время движения маршрута с 9.00 до 18.45. Обеденный перерыв с 13.22 до 14.22;

маршрут №2 — от мечети «Мадина» (Уфимский ДОК) до Северного автовокзала по улице Ферина. Время движения маршрута с 9.00 до 18.35. Обеденный перерыв с 13.45 до 15.10;

маршрут №3 — от мечети «Мадина» (Демский район) до торгового центра «Караван» с остановками возле Дворца детского и юношеского творчества «Орион», мечети «За-фа-за-ихсан», монумента Дружбы, мечети «Ихлас». Время движения маршрута с 8.30 до 19.24. Обеденный перерыв с 12.02 до 13.44;

маршрут №4 — от мечети «Рамадан» до торгового центра «Караван». Время движения маршрута с 8.30 до 19.19. Обеденный перерыв с 11.47 до 13.03 и с 16.49 до 18.00;

маршрут №5 — от мечети «Гуфран» до торгового центра «Караван» через монумент Дружбы. Время движения маршрута с 9.00 до 18.36. Обеденный перерыв с 13.25 до 14.26;

маршрут №6 — от мечети «Мадина» (Уфимский ДОК) до торгового центра «Караван» через улицы Ферина, Максима Рыльского, а также ТЦ «Башкортостан», монумент Дружбы. Время движения маршрута с 8.30 до 19.38. Обеденный перерыв с 11.26 до 12.46 и с 15.12 до 16.42.

Напомним, «Реальное время» публиковало подробный обзор того, как Курбан-байрам будут отмечать в различных регионах России.