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Рустам Минниханов вышел из отпуска

06:35, 05.08.2019
Рустам Минниханов вышел из отпуска

Президент Татарстана Рустам Минниханов завершил очередной отпуск. Сегодня он вышел на работу и опубликовал традиционное фото из окна Кабмина РТ в Инстаграм.

Отпуск Минниханова продлился две недели, с 20 июля по 3 августа. С момента ухода в отпуск Минниханов не публиковал посты и фотографии в соцсетях на своей странице.

Ранее сообщалось, что Минниханов проводил отпуск в кругу семьи.

ОбществоВласть Татарстан
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