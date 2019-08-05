Рустам Минниханов вышел из отпуска

Президент Татарстана Рустам Минниханов завершил очередной отпуск. Сегодня он вышел на работу и опубликовал традиционное фото из окна Кабмина РТ в Инстаграм.

Отпуск Минниханова продлился две недели, с 20 июля по 3 августа. С момента ухода в отпуск Минниханов не публиковал посты и фотографии в соцсетях на своей странице.

Ранее сообщалось, что Минниханов проводил отпуск в кругу семьи.