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Очередной отпуск Минниханов проведет в кругу семьи

17:50, 22.07.2019
Очередной отпуск Минниханов проведет в кругу семьи
Фото: tatarstan.ru

Очередной отпуск президент Татарстана Рустам Минниханов проведет в кругу семьи. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе главы РТ.

Отпуск Минниханова продлится две недели, с 20 июля по 3 августа. С момента ухода в отпуск Минниханов не публиковал посты и фотографии в соцсетях на своей странице. Напомним, что в этом году глава Татарстана уже брал краткосрочный отпуск, с 25 по 29 марта.

Отметим, что в кругу семьи Минниханов также традиционно отмечает свой день рождения, при этом днем он, как обычно, прибывает на рабочее место.

ОбществоВласть Татарстан
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